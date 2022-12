Au Luxembourg : Attention sur la route, ça va glisser!

LUXEMBOURG – MeteoLux renouvelle son avis de froid pour dimanche matin. Et ajoute une alerte au verglas pour la soirée. Prudence, donc!

La journée de dimanche va commencer comme les précédentes: il va faire froid. Très froid, même. Le mercure va descendre entre -9°C et -6°C dans une grande partie du pays, sous un ciel largement bleu dans un premier temps. Suffisant pour que MeteoLux émette un avis de froid et place l'ensemble du Grand-Duché en alerte jaune au froid. D'autant que les températures pourraient être encore plus basses, localement.