Jambo! Safari : Attraper une girafe au lasso

Dans cette réserve naturelle africaine, le joueur doit non seulement s’occuper des animaux mais aussi réaliser des tours de force artistiques.

Pour accomplir ses diverses missions (accompagner les touristes, transporter des objets, photographier des endroits spéciaux), le joueur dispose de véhicules tout-terrain, de motos et même d’une montgolfière.

Il est possible de rester un long moment au volant d’une Jeep, en particulier quand il s’agit de capturer des animaux blessés. Deux joueurs peuvent se répartir le travail à effectuer et parcourir ensemble la savane : pendant que l’un prend le volant, le second tente d’attraper des zèbres ou des léopards à l’aide d’un lasso.