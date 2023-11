Révolte massive des ouvriers d’usines textiles

Le Bangladesh est l’un des principaux exportateurs de vêtements mondial, avec quelque 3500 usines qui fournissent des marques occidentales et représentent 85% des 55 milliards de dollars d’exportations annuelles du pays. Mais les conditions de travail sont dures pour beaucoup des quatre millions de travailleurs du secteur, majoritairement des femmes, avec un salaire mensuel minimum de 8300 takas (70 euros). Les ouvriers exigent 23 000 takas (197 euros), près de trois fois plus. L’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), représentant les propriétaires d’usines, ne propose que 25% d’augmentation.

Déjà deux morts

Deux ouvriers ont été tués et des dizaines d’autres blessés depuis le début des manifestations, selon les chiffres de la police. Elles ont commencé au début de la semaine dernière et tourné à la violence lundi. Plusieurs milliers d’ouvriers bloqués les routes des quartiers industriels autour de Dacca, selon la police. À Gazipur, des policiers ont «tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur près de 1000» ouvriers, a déclaré à l’AFP un responsable de la police, Abou Siddique. «Ils ont été dispersés et ont quitté les lieux dans le calme», a-t-il ajouté. Des troupes paramilitaires des gardes-frontières du Bangladesh (BGB) ont été déployées pour «prévenir la violence» dans les zones les plus touchées, a déclaré à l’AFP le lieutenant-colonel du BGB Zahid Parvez.