Problèmes de santé : Au bord des larmes, Céline Dion donne de ses nouvelles

La chanteuse québécoise a posté un message pour annoncer à ses fans qu'elle décalait encore sa tournée européenne pour des raisons de santé.

«Je suis tellement désolée, attristée d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus»: dans un profond soupir, Céline Dion a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans sur son compte Instagram mercredi. Sa cinquantaine de concerts prévus en Europe est de nouveau reportée. «La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne», explique-t-elle, les traits et les cheveux tirés.

La bonne nouvelle, c'est que je me sens quand même un peu mieux, mais c'est sûr que ça va pas assez vite et que c'est super frustrant pour moi», poursuit-elle. «Les médecins me suivent et je reçois des traitements mais j'ai toujours des spasmes musculaires». La chanteuse souffle. «La récupération prend beaucoup plus de temps que je ne pensais mais je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100% de moi-même sur la scène car c’est ce que vous méritez».