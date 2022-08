Polémique en Finlande : Au bord des larmes, la Première ministre se défend

Sanna Marin a fait valoir mercredi ses aspirations à la «joie» et à la «vie» après une controverse sur des vidéos la montrant dansant et faisant la fête.

La Première ministre finlandaise est la cible d’une controverse depuis la semaine dernière. Des vidéos la montrant s’amusant avec des amis et des célébrités ont fuité en ligne et créé la polémique. «Je suis un être humain. J’aspire parfois aussi à la joie, à la lumière et au plaisir au milieu de ces nuages sombres», a déclaré Sanna Marin la voix tremblante, lors d’un événement organisé par son parti social-démocrate (SDP) à Lahti, dans le sud de la Finlande.