Dr Sex: «Au bout d'un an, j'ai une baisse de libido!»

Lino se sent viril et a du succès auprès de la gent féminine. Dans ses relations, il reproduit cependant toujours le même schéma, ce qui n'est pas pour lui plaire.

Question de Lino (31 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Cher Lino,

Il semble que tu ne sois pas en mesure de reconnaître et de gérer le fait que la femme avec laquelle tu es en couple est un être humain avec ses limites et ses défauts et pas seulement un objet sexuel qui est là pour satisfaire un désir. À partir du moment où la vraie nature humaine de ta partenaire fait surface, il se produit un changement chez toi.

Tu n’es donc manifestement pas non plus capable de te remettre en question et de reconnaître qu'une partie de toi établit une évaluation. C’est pourquoi tu cherches à trouver la cause de ce schéma répétitif dans le désir, que tu penses être le problème.

Or, ce mécanisme, qui consistait jusqu’à présent à préserver ton ego en reniant ta part d’ombre et en refusant d’admettre qu’il n’était pas aussi parfait que tu le croyais, ne semble désormais plus fonctionner. Tant mieux! Car tu peux désormais commencer à résoudre le cœur du problème, qui se situe à l’intérieur de toi-même et dans ton parcours de vie.

Dévoiler ses zones d’ombre ainsi que les schémas qui s'y rattachent n’est pas chose facile. Même si tu as déjà fait un premier grand pas vers la connaissance de soi, je te conseille d’aborder le processus suivant avec un(e) spécialiste.

Il/Elle pourra t’aider à faire le lien avec ton parcours de vie, notamment avec les circonstances dans ton enfance et dans tes relations antérieures qui ont éventuellement engendré ce comportement. Il/elle pourra également t’aider à adopter d’autres comportements pour faire face aux défis relationnels. Bien à toi!

