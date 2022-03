The Road : Au bout de cette route, il y a d'abord une femme

Dans un monde désolé et post-apocalyptique, un père et son fils tentent de retrouver la maman.

Il y a maintenant plus de dix ans que le monde a explosé. Personne ne sait ce qui s’est passé. Ceux qui ont survécu se souviennent d’un gigantesque éclair aveuglant, et puis plus rien. Plus d’énergie, plus de végétation, plus de nourriture...