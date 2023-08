Au Brésil: Le bus des supporters de Corinthians sort de la route: 7 morts

Sept personnes au moins ont été tuées et 27 autres hospitalisées dimanche au Brésil après l’accident d’un car qui transportait des supporters du club de football des Corinthians, a-t-on appris auprès des pompiers. Le véhicule s’est renversé tôt dans une descente sinueuse d’une autoroute près de Belo Horizonte, dans l’Etat de Minas Gerais (sud-est).

Les principaux clubs brésiliens de même que la Confédération brésilienne de foot (CBF) et le président, Luiz Inácio Lula da Silva, ont adressé leurs condoléances aux familles et aux proches des victimes. «Il y a eu sept morts et 27 personnes ont été emmenées» dans des hôpitaux de la région, a déclaré à la presse le lieutenant Fernando Frois, des pompiers de l’État du Minas Gerais. Il n’a pas précisé dans quel état se trouvaient les blessés.