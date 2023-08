Un Luxembourgeois 4e lors des Mondiaux de capoeira

Yuri Garcia a terminé derrière deux Brésiliens et un Mexicain.

Sur la grande estrade récompensant les meilleurs combattants de capoeira au monde, le drapeau du Grand-Duché côtoyait celui du Brésil, dimanche, à Rio de Janeiro. Toute la semaine, Yuri Garcia a porté haut les couleurs du Luxembourg en performant lors des mondiaux de ce sport, à mi-chemin entre la danse et l'art martial, véritable institution au Brésil. Le Luxembourgeois a terminé 4e après avoir atteint la finale aux côtés de trois autres combattants.

«C'est une grande fierté. Les finalistes de 2019 et 2021 étaient présents et j'ai terminé devant plusieurs d'entre eux», s'est réjoui l'actuel champion d'Europe, déjà quarts de finaliste en 2017.

Chaude ambiance avec 3 000 spectateurs

Le début du tournoi s'est déroulé dans le temple de la capoeira. Un endroit magnifique situé à 1h30 de Rio de Janeiro, en pleine nature, où les visiteurs ne peuvent accéder que grâce à un petit train. «Chaque jour, on commençait par des entraînements avec des maîtres le matin, et on pouvait combattre jusqu'à 22 h», précise Yuri Garcia. À partir des demies, la compétition s'est poursuivie à Rio dans la chaude ambiance mise par presque 3 000 spectateurs.