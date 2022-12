Sarah Aoutar : «Au bureau on me demande: ''C'est vous Miss Lorraine?''»

Du rêve au réel. À peine le temps de digérer l'épopée Miss France qu'il était déjà temps de reprendre le chemin du travail au Luxembourg pour Miss Lorraine. «J'ai repris lundi», soit un peu plus de 24 heures après l'élection, confie à L'essentiel Sarah Aoutar, employée dans le secteur des fonds d'investissement.

Pas le temps de tergiverser pour la jeune femme de 26 ans qui en gardera des souvenirs pour la vie. L'odyssée ponctuée d'une écharpe de sixième dauphine a été une vraie réussite: «Ce fut une aventure super intense, qui me procure déjà beaucoup de nostalgie. Même si cela fait bizarre de retrouver la routine, je m'y étais préparée. D'un côté, cela me fait plaisir de revoir mes collègues qui m'ont tant encouragée».

Une pluie de messages de félicitations attendait la Thionvilloise à son retour au bureau. Y compris de personnes d'autres services qu'elle ne connaissait pas, ou simplement de vue. «On me demande: ''C'est vous Miss Lorraine?''», glisse-t-elle. Parmi les proches et connaissances, beaucoup se sont également souciés d'une éventuelle déception après l'élection qui a consacré Indira Ampiot, Miss Guadeloupe.

Sarah Aoutar n'avait pas caché sa grande ambition et la première place n'avait rien d'un objectif inatteignable. «Les gens étaient tristes pour moi, mais moi pas du tout. Je n'ai aucun regret, je me suis amusée et j'étais super heureuse pour Indira», insiste la Lorraine, agréablement surprise par l'ambiance très saine qui régnait au sein des Miss.

«Je me suis découverte» Sarah Aoutar, Miss Lorraine

Une camaraderie qu'elle observe aujourd'hui comme un enseignement. «De manière générale, je me suis découverte durant cette expérience. J'ai appris à me faire confiance, à être plus curieuse vis-à-vis des autres», explique la frontalière. Et ce ne sont pas les nombreux cadeaux reçus pendant la préparation à Miss France qui l'empêcheront de garder les pieds sur terre. «On s'y habitue oui et non, mais je sais très bien que ce n'est pas ça la vie quotidienne».