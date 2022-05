Football : Au Camp Nou, des images que l’on n’aime pas voir

Le défenseur barcelonais Ronald Araujo a heurté la tête d’un coéquipier, mardi, face au Celta Vigo (3-1). Il souffre d’une commotion et a été transféré à l’hôpital.

Ronald Araujo a été mis sur une civière et a été évacué en ambulance.

Ronald Araujo a été évacué du Camp Nou en ambulance après un choc tête contre tête avec son coéquipier du FC Barcelone Gavi, peu après l’heure de jeu, lors du match contre le Celta Vigo comptant pour la 36e journée de Liga, mardi soir. Sur un ballon aérien, le défenseur international uruguayen a heurté la tête de son jeune coéquipier, puis est revenu à son poste en titubant et en grimaçant, avant de s’effondrer au sol, alors que le score était de 3-1 – score final, doublé d’Aubameyang et but de Depay.