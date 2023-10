Au CHL: Des mammographies en 3D pour mieux détecter le cancer du sein

500 cas chaque année

Plus de 11 000 mammographies sont réalisées au CHL chaque année, dont 4 300 dans le cadre du dépistage national organisé par l'État auprès des femmes âgées de 50 à 70 ans. Pour rappel, la mammographie est le seul outil de dépistage capable de détecter un cancer du sein à un stade précoce. Ce cancer est le plus fréquent chez les femmes du Luxembourg: on estime à environ 13% le risque pour chacune de développer un cancer du sein au cours de leur vie. Quelque 500 femmes sont touchées chaque année et une centaine en meurt.