États-Unis : Au Congrès, les républicains incapables d’élire un «speaker»

218 voix

L’élection du «speaker», le troisième personnage le plus important de la politique américaine, après le président et le vice-président, nécessite une majorité de 218 voix. Un seuil que Kevin McCarthy ne parvenait pas à atteindre, une vingtaine d’élus trumpistes ayant décidé de jouer les trouble-fêtes. «Il ne faut pas le prendre personnellement, mais l’avenir de notre pays en dépend», a assuré Chip Roy, turbulent élu du Texas.

La candidature de Kevin McCarthy est pourtant largement soutenue au sein de son parti: l’annonce de sa nomination mardi dans l’hémicycle a été reçue par une grande ovation debout, dans les rangs républicains. Au début du troisième tour, un certain agacement commençait à se faire sentir, les républicains les plus modérés exhortant leurs collègues à se ranger autour de Kevin McCarthy. «Nous sommes venus ici pour accomplir des choses», a plaidé le chef du groupe républicain, Steve Scalise, à quoi les démocrates ont opposé des rires.

Tout au long de cette procédure, le parti de Joe Biden a fait bloc depuis autour de la candidature du chef démocrate Hakeem Jeffries, applaudissant régulièrement l’élu de New York aux sons de «Hakeem, Hakeem, Hakeem!» Mais l’élu ne dispose pas non plus d’assez de voix pour accéder au perchoir. L’élection d’un président de la Chambre des représentants pourrait être l’affaire de quelques heures… ou de plusieurs semaines: en 1856, les élus du Congrès ne s’étaient accordés qu’au bout de deux mois et 133 tours.