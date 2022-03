Pole dance au Luxembourg - «Au début, on a l'impression d'être un singe sur une barre»

1 / 8 Salima Ben Guigui (34 ans), Laura Tomassini (27 ans) und Esther Cornero (34 ans) ont créé LëtzPole’n’Dance en avril 2021. Vincent Lescaut Elles se sont rencontrées lors d'un entraînement. Vincent Lescaut Quand on leur a expliqué que le studio dans lequel elles étaient inscrites ne pourrait pas rouvrir après l'épidémie, les trois amies ont cherché, avec des personnes partageant leurs idées et d'anciennes entraîneuses, des moyens de maintenir leur groupe en vie. Vincent Lescaut

La scène de pole dance luxembourgeoise existe depuis plus de dix ans, et depuis septembre dernier, elle ne cesse de prendre de l'ampleur. Trois jeunes Luxembourgeoises, qui ne voulaient pas abandonner leur hobby en pleine pandémie, se trouvent à l'origine de ce développement. En 2016, Laura Tomassini (27 ans), Salima Ben Guigui (34 ans) et Esther Cornero (34 ans) se sont rencontrées lors d'un entraînement. Quand on leur a expliqué que le studio dans lequel elles étaient inscrites ne pourrait pas rouvrir après l'épidémie, les trois amies ont cherché, avec des personnes partageant leurs idées et d'anciennes entraîneuses, des moyens de maintenir leur groupe en vie. «Nous avions en fait tout ce qu'il fallait pour continuer. Il nous manquait simplement un lieu pour nous entraîner. Nous avons donc fondé notre association en avril et nous nous sommes mises à la recherche d'un local», raconte Laura Tomassini, la présidente de l'association LëtzPole'n'Dance. Elles l'ont trouvé à Schifflange, chez Schëfflenger Schräiner, où leur communauté prospère depuis septembre 2021.

Loin des clichés, la plupart des gens respectent leur énorme performance physique. «Je n'ai pas du tout associé la pole dance à la scène érotique. Au début, on a plutôt l'impression d'être un singe sur une barre», sourit Salima Ben Guigui, qui enseigne la musique à plein temps. Ses deux partenaires opinent de la tête. Pour toutes les trois, la motivation initiale était la danse, mais elles ont rapidement remarqué que la pole dance était bien plus qu'une simple suite de mouvements. «Le mélange d'entraînement, d'endurance et de musculation m'a attirée», explique Esther Cornero pour décrire sa passion pour ce sport.

Vincent Lescaut

«Il faut avoir essayé une fois pour comprendre la magie de cette discipline», s'accordent-elles à dire. C'est pourquoi toutes trois m'ont invitée à un cours pour débutants. Après un bon échauffement, le vrai plaisir a commencé. Tout à coup, mes bras, qui parfois n'arrivent même pas à déchirer un paquet de chips, devaient me hisser sur une barre, ma peau apprenait que grip est synonyme de «douleur brûlante». Forcément, cela motive, d'autant qu'un entraîneur et quatre autres élèves m'encouragent de leur côté. Et oui, des élèves, donc des hommes, participent aussi aux cours!

«La pole dance est une discipline masculine qui vient du cirque chinois» Salima Ben Guigui

«Pour la petite histoire, il faut savoir que la pole dance ne vient pas - comme beaucoup le pensent - des clubs de strip-tease. C'est en réalité une discipline masculine qui vient du cirque chinois. Ce n'est que bien plus tard que quelqu'un a eu l'idée de placer une barre verticale dans un club de strip-tease», explique Salima. Au total, quatre hommes sont inscrits à LëtzPole'n'Dance, dont deux participent aux entraînements hebdomadaires. Ici aussi, il faut mettre fin aux clichés: «Cela va du père de famille à l'homosexuel - et en fait, cela n'a aucune importance. Nous proposons différents cours et la plupart d'entre eux se concentrent sur l'aspect acrobatique», lance Laura, qui travaille comme journaliste indépendante.

Pour les fondatrices de l'association, il était clair dès le départ que les hommes étaient les bienvenus . «Nous nous battons depuis toujours pour l'égalité des droits, alors nous ne pouvons pas exclure les hommes d'une discipline sportive», explique Salima, 34 ans, en expliquant que de nombreux studios refusent l'accès aux hommes par crainte que les femmes ne se sentent mal à l'aise en leur présence.

«Beaucoup de femmes ont tendance à cacher leurs petits défauts, ici tu ne peux rien cacher» Laura Tomassini

Et beaucoup se sentent de toute façon mal à l'aise ou du moins inhibés au début, peu importe la personne qui se trouve dans la pièce. Un sentiment que les trois danseuses éprouvent également. «Je peux toujours m'identifier aux participantes des cours pour débutants. Elles sont là, avec leurs pantalons longs et leurs tee-shirts. S'il le faut, elles remontent un peu leur tee-shirt pour avoir un peu d'adhérence. Mais plus on fait de pole dance, moins on met de vêtements», dit en riant Esther, qui travaille comme assistante sociale au service Intégration et besoins spécifiques de la capitale.

Les trois femmes se réjouissent des aspects positifs de leur hobby: on atteint très vite le point où l'on ne se regarde plus soi-même, mais la performance que le corps fournit d'un seul coup. «Beaucoup de femmes ont tendance à cacher les petites imperfections, ici tu ne peux rien cacher. Tu vois la moindre cellulite - et nous en avons toutes - chaque petit bourrelet de graisse. Mais tu vois surtout ce que tu sais faire et tes progrès», ajoute Laura. Chaque entraînement apporte un sentiment de réussite, ce qui a un effet positif sur la confiance en soi.

Vincent Lescaut

Le concept du studio semble en tout cas fonctionner. «Quand tu as réussi le premier cours, tu veux tout de suite réserver le suivant», m'ont dit avec enthousiasme mes camarades lors de mon cours d'essai. Constater à quel point j'avais sous-estimé mon corps m'a effectivement donné envie de continuer.