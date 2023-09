Au départ et vers Luxembourg: Luxair s'explique sur les vols annulés dimanche

Plusieurs vols de Luxair au départ de et à destination de Luxembourg ont été annulés dimanche. Les vols vers Paris à 8h02, Budapest à 9h25, Nice à 12h55, Hambourg à 14h35 et Madrid à 17h25 n'ont ainsi pas été assurés au départ de l'aéroport du Findel. Le retour entre chaque destination et le Luxembourg a également été annulé dimanche, pas d'atterrissage donc du Nice-Luxembourg à 16h25, du Hambourg-Luxembourg à 17h50 ou encore du Madrid-Luxembourg à 22h55.

Luxair explique ce lundi que certains vols ont été annulés ce week-end «en raison d’incidents techniques isolés et non planifiables, dont un cas de «bird strike (NDLR: collision avec un oiseau)». En ce qui concerne les vols LG8243 (Luxembourg-Nice), LG8244 (Nice-Luxembourg) et LG3837/38 (Luxembourg-Madrid et Madrid-Luxembourg), nous avons été contraints d’annuler ces vols en raison d’une pénurie d’équipage chez German Airways», note la compagnie aérienne luxembourgeoise.