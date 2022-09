Paulette Lenert : «Au départ, la politique n'était pas dans mes projets»

LUXEMBOURG – La vice-Première ministre et ministre de la Santé, Paulette Lenert, est cette semaine l'invitée de la «Story», sur «L'essentiel Radio».

La séquence du 15 septembre

Avocate de formation, Paulette Lenert n’était pas initialement destinée à faire carrière en politique, même si cette dernière a toujours fait partie de sa vie.

«Je me suis toujours intéressé à la politique, on en parlait à la maison, à l’université avec mes amis. Le gout de la politique, l’envie d’y aller, est venu plus tard. Ce n’était pas dans mes projets, j’avais choisi la voie de la magistrature» explique-t-elle.

Personnalité politique préférée, le nom de la ministre de la Santé et vice-Première ministre circule pour occuper un jour le poste de Premier ministre. Une idée qu’elle ne réfute pas catégoriquement.

«Il y a beaucoup de suppositions qui courent, ça reste à voir. Les partis devront bientôt se positionner, on verra, si mon parti me sollicite ou non. Ce sont des choses qui vont se clarifier un peu plus tard» commente-t-elle.

«Un groupe que j'ai découvert pendant l'été, c'est très gai, c'est Finlandais.»

La séquence du 14 septembre

Dans le troisième épisode de la «Story», la ministre de la Santé, Paulette Lenert, revient sur le projet de loi qui vise à favoriser les soins ambulatoires. Selon elle, cela mènera à plus de confort pour les patients. «L'idée est développer d’avantage antennes sur tout le territoire de sorte à avoir une couverture optimale et que les gens n'aient pas à se déplacer trop loin». Cela permettra également à des patients de rentrer chez eux le jour de leur chirurgie, dans certains cas.

«Il faut être prudent, il y a des indications très précises sur les opérations qui peuvent se faire en ambulatoire. Cela suppose aussi la mise en place de parcours patients qui soient bien organisés. Il faut une préparation en amont et un suivi après l’intervention. Cela implique une bonne collaboration entre tous les acteurs concernés du secteur santé. Plus complexe que ce qu’on peut le penser» indique-t-elle.

Questionnée sur le phénomène de «déserts médicaux», qui frappe des pays comme la France, la ministre explique que l'ampleur n'est pas comparable au Luxembourg, même si elle admet que dans certaines régions, l'est et le nord, on peine parfois à attirer du personnel.

«L'une de mes chansons préférées pour décompresser»

La séquence du 13 septembre

Ces deux dernières années ont évidemment été chargées pour la ministre de la Santé, Paulette Lenert, sur le front de la pandémie. Inutile de le rappeler. Sous forme de confidence pour L'essentiel, elle confie que c'est «l'odeur du café» qui peut lui permettre de bien lancer sa journée. «Avec ça, j'arrive à me lever», glisse-t-elle dans un sourire. La musique, aussi, accompagne son quotidien et ses responsabilités. Elle cite le titre «I don't live here anymore», du groupe de rock alternatif The war on drugs. «Je l'ai découvert récemment, c'est une musique que j'aime écouter quand je me mets en retrait. Je ferme les yeux et ça me détend énormément».

Ce qui n'exclut pas les enjeux toujours prégnants autour du Covid-19. Les chiffres nationaux sont meilleurs mais le virus est toujours là. «Pour l'instant les vaccins qui sont là ne freinent plus vraiment la circulation, donc c'est un facteur important. Ça pourrait changer avec de nouveaux vaccins à l'automne», explique la ministre. De quoi renforcer l'envie de rendre cette vaccination obligatoire? «On mise beaucoup sur la conviction. Obliger serait une mesure qui va très loin sur le plan de la liberté individuelle, il faut être sûr».

Et Paulette Lenert de saluer les études en cours sur le Covid, menées aussi à l'échelle du pays: «Beaucoup de connaissances sont en train de s'accumuler, d'ici six mois ce sera plus approfondi».

«J'ai conservé quelques nounours de quand j'étais jeune» Paulette Lenert

La séquence du 12 septembre

Ministre de la Santé et vice-Première ministre, Paulette Lenert est toujours la personnalité politique la plus populaire au Luxembourg, selon le dernier sondage Politmonitor. Invitée de l'émission «La Story», la ministre a été interrogée sur l'importance de cette cote d'amour en prévision des élections législatives à venir en 2023. «Il reste un moment à passer. La cote, ça peut changer très rapidement. C'est un défi pour moi de continuer à faire du bon travail» a-t-elle expliqué.

La ministre a récemment été honorée par la France, en recevant les insignes d'officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur, des mains de Claire Lignières-Counathe, l'ambassadrice de France au Luxembourg. Un symbole de la solidarité entre la France et le Luxembourg, au plus fort de la crise sanitaire. Le Grand-Duché avait accueilli de nombreux patients français pour désengorger les hôpitaux saturés de l'autre côté de la frontière. «J'ai eu l'honneur de recevoir cette distinction, mais c'est pour tout le pays, et tout le secteur» a-t-elle précisé.

«Je suis fan de Queen, Flash Gordon c’est ma jeunesse»