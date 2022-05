Au Luxembourg: Au fait, combien ça coûte, un ado?

Une fille de 17 ans coûte plus cher qu'un garçon de 15 ans, à en croire les calculs du Statec, qui a étudié le budget minimum mensuel pour les adolescents de 15 à 18 ans. Il en ressort qu'un garçon de 15 ans pèse en moyenne 592,8 euros par mois, quand une fille de 17 ans a besoin de 697,8 euros mensuels. Un écart qui s'explique principalement par la mobilité. Avec la gratuité des transports depuis le 29 février 2020, ce poste est peu élevé pour le plus jeune, avec 4 euros par mois pour le vélo et ses accessoires. Pour la fille, en revanche, qui prépare son permis de conduire pour ses 18 ans, ce budget grimpe directement de 100 euros.

Pour le reste, les coûts par poste budgétaire sont relativement proches. Il semble que les ados du pays ont un bon coup de fourchette, puisque l'alimentation représente le poste budgétaire le plus élevé, et de loin, avec une facture de 293 euros, aussi bien pour le garçon que pour la fille. En deuxième position, la vie sociale coûte 139 euros par mois pour l'adolescent de 15 ans et un peu moins, 134,7 euros pour la jeune femme de 17 ans. Cette catégorie comprend les fêtes, les loisirs, les sports…

Autour de 65 euros pour s'habiller

Sur la troisième marche du podium, l'habillement. Et, contrairement aux clichés, habiller et chausser le garçon coûtera un tout petit peu plus cher (65,4 euros) que vêtir la fille (64,9 euros). Ce qui constitue un minimum, précise le Statec. Les multimédias, cruciaux dans la vie des ados, pèsent eux 19,7 euros par mois, pour garder le contact avec les amis et se divertir, et l'éducation 26,3 euros, pour le matériel scolaire, notamment.

Le budget calculé par le Statec englobe les besoins essentiels des jeunes résidents du Luxembourg, explique l'institut statistique. Qui précise d'ailleurs que les prix ont été relevés en septembre 2021, et ne tiennent pas compte de la flambée de ces derniers mois. Avec 5,6% d'inflation de juin 2021 à mars 2022, le budget passe à 626 euros par mois pour le garçon de 15 ans et 737 euros par mois pour la jeune fille de 17 ans, estime le Statec, qui va faire de nouveaux calculs plus précis.