A Thionville: Au feu rouge, il s'asseoit côté passager et menace le conducteur

À Thionville : Au feu rouge, il s'asseoit côté passager et menace le conducteur

L'automobiliste patientait non loin de la mairie de Thionville quand un individu s'est invité dans sa voiture.

Mi-juillet, il est arrivé une mésaventure sans doute encore plus traumatisante à un automobiliste à Thionville. Alors qu'il rentrait chez lui, - il patientait au feu rouge aux alentours de minuit, quai Pierre Marchal, près du pont des Alliés – un individu est monté côté passager, lui a posé un couteau sur la cuisse et lui a ordonné de l'emmener dans le quartier de Metz-Borny pour pouvoir récupérer de la drogue.

L'homme, connu des services de police, a été interpelé dix jours plus tard par une équipe de la BAC, à Guénange, après des faits similaires devant la mairie de Thionville, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain. Il était jugé mercredi, au tribunal correctionnel de Thionville, et a été condamné à cinq mois de prison ferme. Le tribunal a également révoqué trois mois de prison avec sursis pour des faits de violence et de séquestration commis en 2021.