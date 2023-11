Au Groenland: Des plateformes de glace protectrices se désintègrent rapidement

Les plateformes de glace flottantes du nord du Groenland, dont le rôle est crucial pour réguler la quantité d'eau douce déversée dans l'océan, ont perdu plus d’un tiers de leur volume depuis 1978, alertent des scientifiques dans une étude publiée mardi.

Des chercheurs basés au Danemark, aux Etats-Unis et en France ont utilisé des milliers d’images satellites, les combinant avec des mesures de terrain et des modèles pour reconstruire l'évolution de ces plateformes qui prolongent les glaciers sur l'eau.

Réchauffement des eaux océaniques

«Depuis 1978, les plateformes de glace du Nord Groenland ont perdu plus de 35% de leur volume total, trois d'entre elles s'effondrant complètement», sur les huit présentes dans la région, concluent les auteurs dans la revue Nature Communications.

«La raison principale est qu’elles ont fondu en dessous avec le réchauffement des eaux océaniques», explique à l'AFP Romain Millan, chercheur au CNRS et à l'université de Grenoble, auteur principal de l'étude.

Rôle de «barrage»

«On a mis en évidence une augmentation très importante de la fonte depuis les années 2000, qui correspond de manière évidente à l’augmentation des températures des océans dans ce secteur et durant cette période», indique-t-il. La fonte de ces plateformes ne contribue pas directement à l'élévation du niveau des océans.

En revanche, ces plateformes jouent un rôle de «barrage» régulant la quantité d'eau douce glacée provenant de la calotte déversée dans l'océan et qui, elle, participe à ce phénomène. La disparition de ces barrages naturels a donc des effets importants sur les glaciers, dont les points d'ancrage au sol reculent et qui déversent plus de glace qu'auparavant.