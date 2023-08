Tête couronnée: Au Japon sans Meghan, Harry perd le titre d'altesse royale

Le prince Harry est à Tokyo et salue comme en Thaïlande.

Le prince Harry ne sera plus le même, en revenant du Japon. La couronne britannique a en effet opéré un subtil changement dans les titres du deuxième fils du roi Charles, a remarqué Paris Match. En effet, le site officiel de la monarchie ne présente plus Harry avec le titre d'altesse royale.

Match caritatif

Ce qui n'empêche pas Harry de profiter pleinement de son voyage en Asie. Il a été accueilli comme un roi par la foule, à l'aéroport de Tokyo-Haneda. Il a été filmé tout sourire, casquette vissée sur la tête. Et il était accompagné d'un ami, un joueur de polo argentin, Ignacio Figueras. Meghan Markle, elle, n'est pas du voyage. Des rumeurs faisant état d'un couple battant de l'aile avaient circulé ces derniers mois.

Mais le voyage de Harry n'est pas un voyage d'agrément, il participe, au Japon, à un sommet sur le sport. Il y a notamment discuté avec Dan Carter, légende du rugby néo-zélandais et avec d'autres sportifs et chercheurs, sur le thème «pouvoir du sport, de la communauté et de la philanthropie». Le voyage en Asie se poursuivra à Singapour, où le duc doit participer à un match de polo caritatif au profit de son ONG Sentabale, cofondée avec le prince du Lesotho, pour aider la jeunesse en Afrique australe.