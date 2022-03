Recherche : Au Jurassique, certains animaux planaient

Certains mammifères auraient été capables de voler dès le Jurassique, alors dominé par les dinosaures terrestres.

Maiopatagium furculiferum (ici) et son ami Vilevolodon diplomylos étaient vraisemblablement capables de voler, de coloniser et de vivre dans des milieux inaccessibles aux dinosaures terrestres. (Image - Museum d'histoire naturelle de Beijing).

Des chercheurs ont découvert en Chine deux fossiles de petits mammifères préhistoriques vieux de 160 millions d'années qui étaient capables de planer et de vivre dans des arbres, à une époque où dominaient les dinosaures, selon deux études publiées mercredi. Ces mammifères éteints du Jurassique ont véritablement été «les premiers à planer», assure Zhe-Xi Luo, professeur de biologie et d'anatomie à l'Université de Chicago et auteur des deux études publiées dans la revue Nature. «D'une certaine façon, ce sont les premiers mammifères à avoir eu des ailes», ajoute-t-il.