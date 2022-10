Parc automobile : Au Luxembourg, 168 chevaux sous le capot des voitures neuves

LUXEMBOURG - Sans surprise, les nouvelles voitures immatriculées au Luxembourg en 2021 sont parmi les plus puissantes d'Europe.

Les voitures immatriculées au Luxembourg sont parmi les plus puissantes. dpa

En 2021, la puissance moyenne des voitures immatriculées au Luxembourg était de 168 ch, selon les dernières données publiées par l'Agence européenne pour l'environnement et relayées par plusieurs sites spécialisés.

Bien au-dessus des 140 ch moyens dans l'UE (avec l'Islande et la Norvège). Ceci classe notre pays en 2e position de l'UE derrière la Suède (185 ch). L'Allemagne pointe juste derrière avec 158 ch. La puissance moyenne en Belgique était de 147 ch, contre seulement respectivement 118 ch et 115 ch pour les moyennes française et italienne, tout au fond du classement.

Lourdes mais pas si polluantes

Qui dit puissance dit grosses voitures lourdes: le poids moyen des nouvelles voitures au Luxembourg était de 1 599 kg, soit 22 kg de plus qu'en Allemagne (1 577), 75 kg de plus qu'en Belgique (1 524) et 206 kg de plus qu'en France (1 393).

Si le Grand-Duché aime les grosses cylindrées, il n'en est pas pour autant le plus mauvais élève en termes d'émissions de CO2. Même s'il n'est évidemment pas le meilleur. Une nouvelle voiture émettait 123,8 g/km contre 27,6 en Norvège, de loin la championne européenne, devant l'Islande (80,3 g/km) et la Suède (88,3). La France est dans le premier tiers du classement (108,6 g/km). L'Allemagne pointe au 11e rang (113,6) et la Belgique à la 13e position (117). Les pires élèves sont la Lettonie, l'Estonie et Chypre avec plus de 140 g/km.

78,4% des véhicules nouvellement immatriculés étaient des véhicules soit essence (48,4%) soit diesel (30%). 11,4% des véhicules étaient 100% électriques et 8,6% étaient hybrides (essence/électrique).