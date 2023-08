Au Luxembourg: 95 emplois supprimés chez Astron au lieu de 80

Dans le cadre du plan de maintien dans l'emploi négocié avec les syndicats, les salariés vont bénéficier du chômage partiel, d'un prêt temporaire de main-d’œuvre, d'une aide temporaire au réemploi, d'une préretraite-ajustement, d'une préretraite pour travailleurs postés et de nuit, ou encore d'une formation cofinancée par le Fonds pour l'emploi, liste le gouvernement. Autant de mesures déjà annoncées par les syndicats OGBL et LCGB lorsqu'ils avaient évoqué la restructuration fin juillet.

Franz Fayot, ministre de l'Économie, se réjouit de l'utilisation de l'outil du Plan de maintien dans l'emploi et explique que le gouvernement est prêt à «suivre son application» via le comité de suivi. En juillet, les syndicats avaient indiqué que le plan de maintien dans l'emploi s'étend pour le moment jusqu'au 31 mars 2024 et qu'il pourra être prolongé en cas de besoin.