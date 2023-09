A la piscine ce dimanche, vous pourrez croiser… des chiens

«Mon chien m’a confié qu’il avait très envie de passer un après-midi à la piscine», plaisante Loris Spina, échevin aux sports et aux fêtes et manifestations publiques de Dudelange. Dimanche, «pour clôturer la saison de la piscine en plein air, avant de vider les bassins», la ville a réservé l’infrastructure à nos amis à quatre pattes et à leurs maîtres.