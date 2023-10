Au Luxembourg: À quel point les partis politiques défendent-ils la cause LGBTIQ+?

Dans leur programme électoral, Déi Gréng, DP et les Pirates consacrent chacun un chapitre entier à la communauté LGBTIQ+, alors que les partis CSV et LSAP n'abordent le sujet que de manière sporadique. Le parti déi Lénk n'a intégré pratiquement aucun des points de revendication du catalogue de l'ASBL dans son programme, mais a néanmoins précisé qu'il s'engageait «à lutter contre toutes les formes de discrimination envers les personnes LGBTIQ+ et à se baser sur les recommandations de, par exemple, Rosa Lëtzebuerg».

Le DP, dont le contenu du programme est particulièrement progressiste, entend introduire la «gestation pour autrui altruiste» basée sur le modèle canadien. Les positions perçues comme «les plus dangereuses» par «Rosa Lëtzebuerg» se trouvent dans les programmes du CSV et de l'ADR. Ce dernier souhaite interdire «les changements d'état civil d'un enfant transgenre».

Interrogés sur les positions ne figurant pas nécessairement dans les programmes électoraux, il s'est avéré que déi Lénk et Déi Gréng soutiennent en grande partie le plus grand nombre de revendications de «Rosa Lëtzebuerg» avec chacun 31 réponses positives. En dernière position, avec seulement quatorze approbations, on trouve le CSV. Selon «Rosa Lëtzebuerg», le parti laisse entendre, par rapport à sa position sur la prise en charge des coûts pour d'autres mesures et traitements dans le domaine de la thérapie de changement de sexe, «qu'il pourrait à nouveau percevoir l'identité transgenre comme une pathologie».