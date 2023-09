«Accompagner» l'usage du GSM à l'école «plutôt que l'interdire»

Au lycée Aline-Mayrisch, les élèves des classes de 7e à 5e doivent déposer leurs GSM, en mode avion, dans une pochette dédiée en arrivant en classe, stipule le règlement intérieur de l'établissement scolaire de la capitale. Les jeunes peuvent récupérer leur précieux équipement pendant la récréation, de 9h50 et à la pause de midi. En 4e, après carnaval, le conseil de classe décide si la classe est assez responsable. L'élève pourra alors garder son smartphone, en mode avion et retourné, à portée de main. Ce principe sera ensuite appliqué dans les classes supérieures.

«Une lutte perdue d'avance»

Une interdiction générale n'est pas souhaitée non plus par les parents d'élèves. La Fédération des associations de parents d'élèves du Luxembourg (Fapel) explique à L'essentiel que le smartphone peut «renforcer le rendement et l'efficacité». Selon Charles Krim, président de la Fapel, il faut «s'ouvrir à ces nouvelles technologies et réfléchir aux moyens de les intégrer dans le parcours scolaire, plutôt que de s'engager dans une lutte perdue d'avance».