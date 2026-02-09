Le Service central d'assistance sociale, qui reçoit des parents et des enfants, se trouve dans l'une des rues les plus mal fréquentées du pays, dans le quartier Gare.

Au Luxembourg : Au milieu des drogués et des prostituées… l'assistance sociale

La rue Joseph-Junck à Luxembourg? «C'est l'une des rues les plus craignos» du Grand-Duché, selon un travailleur qui vadrouille quotidiennement dans le pays. On peut y voir des personnes se droguer dans un parking et des seringues par terre. Il y a régulièrement des descentes de police pour attraper les dealers. Sans oublier la présence de prostituées. Problème, dans cette même rue du quartier Gare se situe depuis 2014 le siège du Service central d'assistance sociale (SCAS), un service du Parquet général… qui reçoit des parents et des enfants. «Je vous laisse imaginer l'influence déplorable que cela peut avoir sur des jeunes», confie une employée du Scas.

Ce service, qui comptait au 31 décembre 2025 145 salariés, est présenté comme l’exécutant des décisions judiciaires. Ses psychologues, criminologues et agents de probation, avec la formation d’assistant(e) social(e), «contrôlent et aident» le justiciable et ajoutent à la personne juridique «l’aspect social et psychique». Les interventions des psychologues et agents de probation du SCAS «contribuent à briser le cercle vicieux dans lequel certaines personnes ou familles se trouvent», peut-on lire sur son site.

«Des solutions sont recherchées pour y remédier dans les meilleurs délais»

Selon nos informations, des employés du SCAS demandent «depuis des années» de changer d'adresse. Contactée, l'administration judiciaire indique être au courant des problèmes liés à la localisation du bâtiment abritant les bureaux du SCAS dans le quartier de la gare de Luxembourg, «quartier sensible depuis longue date». «Des échanges à ce sujet ont lieu de manière fréquente entre les responsables du SCAS et les services compétents de l’administration judiciaire, note une porte-parole. Dans le cadre d’une action concertée et avec l’appui du ministère de la Justice, des solutions sont recherchées pour y remédier dans les meilleurs délais.»

De son côté, le gouvernement a présenté en mai dernier le plan «Drogendësch 2.0», visant à lutter contre le trafic et l'insécurité autour de la gare dans la capitale. Au programme: répression et prévention.

