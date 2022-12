Mondial de football: Au Luxembourg aussi, la présence de Ronaldo avec le Portugal divise

«On peut atteindre les quarts de finale», souligne Pedro, employé à la Brasserie du Centenaire à Differdange. «Face à la Suisse, le Portugal ne perd jamais, mais cette Coupe du monde, c'est difficile. Les Portugais n'ont pas forcément très bien joué lors des trois premiers matchs, mais on a de la chance. Pour Cristiano Ronaldo, il est temps de céder sa place à quelqu'un de plus jeune. Je le sens un peu fatigué, et pour moi, il devrait se contenter des vingt dernières minutes. Il n'était déjà plus titulaire non plus à Manchester United. Ce sera à l'entraîneur de décider. Mettre une telle star sur le banc, c'est difficile avec son nom et avec tout ce qu'il fait pour le pays. C'est la fin d'une époque. Idem avec Messi».