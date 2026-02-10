L'Okaju appelle ce mardi à faire des portables sécurisés pour enfants un «élément central» de la prévention primaire, face aux dangers d'Internet.

Au Luxembourg : «Avant le premier smartphone, il faut le réflexe safe phone»

La possession d’un premier smartphone avant 13 ans serait associée à une nette dégradation de la santé mentale et physique, de l’adolescence jusqu’au début de l’âge adulte. Freepik

«Des portables sécurisés pour enfants (safe phones) existent déjà sur le marché européen et international, mais ne sont pas mis en avant au Luxembourg», déplore l’Office de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (Okaju), qui publie ce mardi un dossier thématique «Protection des enfants en environnement numérique », en cette journée du Safer Internet Day 2026.

«Deux études de 2025 et 2026 montrent que la possession d’un premier smartphone avant 13 ans est associée à une nette dégradation de la santé mentale et physique, de l’adolescence jusqu’au début de l’âge adulte (plus de dépression, troubles du sommeil, obésité, idées suicidaires, agressivité, détachement de la réalité), poursuit l'institution indépendante pour la protection des droits de l'enfant, qui recommande de faire des portables sécurisés pour enfants (safe phones) un «élément central» de la prévention primaire.

GSM limité aux appels et SMS

Il s’agirait d’appareils limités aux appels et SMS, sans accès à Internet ni aux réseaux sociaux, proposés comme offre standard par les principaux opérateurs luxembourgeois avant l’âge légal de possession d’un smartphone connecté, précise l'Okaju. «Il y a urgence d’agir, car une étude de 2024 menée par le Service national de la jeunesse a révélé que 90% des enfants au Luxembourg sont équipés d’un smartphone à 12 ans et qu’en moyenne, les enfants acquièrent leur premier smartphone à 10,77 ans», souligne l'organisme.

Et selon le rapport 2026 «Bee Secure Radar», 51,7% des enfants consultés ont reçu leur premier smartphone à l’âge moyen de 8,22 ans et 62,4% des enfants une tablette personnelle en moyenne à l’âge de 7,7 ans. D’autre part, 56% des jeunes de 12 à 16 ans indiquent utiliser leur smartphone pendant au moins quatre heures par jour, selon les résultats du rapport.

Pour rappel, les députés prônent l'usage des réseaux sociaux seulement à partir de 16 ans. De son côté, Elisabeth Margue (CSV), ministre de la Justice, dénonce «des interfaces manipulatrices, qui rendent les usagers addictifs». Elle a évoqué en janvier la mise en place d’un groupe de travail depuis l’été dernier sur le sujet, des discussions au niveau européen et l’application d’une réglementation aussi vite que possible. De son côté, Claude Meisch (DP), ministre de l’Éducation nationale, a rappelé les initiatives déjà prises pour favoriser l’activité physique des jeunes, ou encore l’interdiction des portables dans les établissements scolaires.

À quel âge penses-tu qu'un enfant devrait avoir son premier smartphone? Avant 10 ans, c'est normal aujourd'hui. Entre 10 et 12 ans, pour l'école et les amis. À partir de 13 ans, comme recommandé par les experts. Le plus tard possible, idéalement après 16 ans. Je n'ai pas d'enfants, ça ne me concerne pas directement. Je veux juste voir les résultats.

Le Luxembourg en bref