Au Luxembourg: Les 1 200 salariés de LuxairCARGO «ont la sensation d’être laissés à l’abandon»

«Les gens ont la sensation d’être laissés à l’abandon par leur employeur. Ils sont fâchés, et ils vont le faire savoir ce vendredi matin». Paul De Araujo, secrétaire syndical au LCGB, évoque la situation des 1 200 salariés de LuxairCARGO depuis que la société aéronautique a décidé de lâcher sa licence cargo. Un piquet de protestation organisé par les syndicats LCGB, OGBL et NGL-SNEP (syndicat neutre) est prévu ce vendredi dès 8h45 autour de l’aéroport du Findel.

«Une soumission pour la reprise des activités et le transfert du personnel est en cours, mais Luxair n’y participe pas, regrette le secrétaire syndical. Cela dure depuis des mois. Le premier tour de piste n’a rien donné, pas plus que le deuxième, qui s’est clôturé sans résultat le 31 août. On a l’impression que Luxair ne veut offrir aucune garantie à ses salariés».