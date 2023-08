Au Luxembourg: Avoir un enfant qui a plus de 130 de QI? «Certaines familles sont démunies»

Illustration Pexels

Au Luxembourg, «1 180 enfants de l'enseignement fondamental», sur 53 000, seraient surdoués, avait lâché dans une réponse parlementaire le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch, il y a quelques semaines. Un chiffre qui renvoie à la courbe de Gauss laquelle estime, d'un point de vue statistique, que 2,2% de la population aurait un quotient intellectuel de plus de 130. Qui n'a jamais cherché à savoir où il se situait dans ce cadre-là? La moyenne, c'est un QI entre 80 et 119 et cela concernerait la moitié de la population.

Depuis 2018, le Luxembourg s'est doté d'un Centre pour enfants et jeunes à haut potentiel (CEJHP), basé à Leudelange, qui se veut un complément pour accompagner les enfants et leur famille. «Certaines familles se sentent encore assez démunies», note Danielle Rod, la directrice. Et les «stéréotypes véhiculés par la société sur les personnes HPI exagèrent encore ce sentiment». En cinq ans, le CEJHP a reçu «951 élèves», dont «388 ont été effectivement identifiés à haut potentiel intellectuel et nécessitant une prise en charge».

«Certains parents ont peur de ne pas offrir assez de stimuli à leurs enfants»

S'engage alors un accompagnement individualisé. Car depuis 2018, ces enfants à l'intelligence «très élevée» ou «extrêmement élevée» sont considérés comme des élèves à besoins spécifiques, nécessitant une «prise en charge spécialisée pour pouvoir développer leur potentiel», rappelle Claude Meisch. Une prise en charge «au niveau psychologique, pédagogique ou social», développe Danielle Rod.

Le CEJHP compte dans ses rangs six psychologues, quatre pédagogues, un psychomotricien et sept enseignants ressources qui assurent un suivi individuel du diagnostic jusqu'à la mise en place de pratiques adaptées à la maison et en classe. Les enseignants peuvent aussi y être formés et les parents conseillés. «Les familles ont par exemple peur d’être jugées par les enseignants si elles évoquent une éventuelle douance, d’autres ont peur de ne pas offrir assez de stimuli à leurs enfants HPI», analyse Danielle Rod. Et c'est tout l'enjeu.

«L’acceptation des différences des élèves a nettement augmenté ces dernières années», relève néanmoins la directrice du CEJHP. Tout en rappelant que «détecter un HPI n’est pas nécessaire si aucune difficulté n’est rencontrée et qu’en cas de difficultés, ce n’est pas forcément l’identification du HPI qui est la solution».