Câbles en cuivre et outillage sont les cibles de choix des voleurs

«C'est un fléau, mais je n'ai pas reçu de signal d'alarme particulier», relève Patrick Koehnen, secrétaire général adjoint de la Fédération des entreprises de construction. «C'est récurrent», embraye Stéphane Courte, de la société Costantini. «Nous avons repris le travail le 21 août, et dans la nuit du 22 au 23, on nous a volé des câbles en cuivre sur un chantier à Howald, situé dans une zone industrielle isolée des maisons, et donc, plus vulnérable», poursuit-il. «Les câbles de cuivre et le matériel électroportatif sont les plus ciblés».