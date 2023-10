Comment être un bon père ou une bonne mère en 2023?

Fin septembre, l'un d'eux a ouvert à Bertrange, complétant celui de Marnach, Niederanven et Bettembourg, lancés entre février et juillet. Le Luxembourg assure être le seul pays dans lequel un tel service est coordonné par un ministère et non par une commune ou une association. «Pour assurer une égalité d'accès à une même qualité des activités, sur tout le territoire», confirme le MEN.