Au Luxembourg: Comment réagir en cas d'incident dans un tunnel?

Les secours s'entraînent régulièrement aux interventions dans les tunnels. Editpress

Les routes et autoroutes comportent de nombreux tunnels, dont huit sont longs de plus de 500 m et quatre font plus de 1 500 mètres. Le ministère de la Mobilité, l'Administration des ponts et chaussées et la Sécurité routière ont lancé une campagne de sensibilisation sur la sécurité dans ces édifices. «Le passage à travers un tunnel peut présenter des dangers si les règles de conduite appropriées ne sont pas suivies, notamment en raison du gabarit réduit par rapport à la route normale et du changement de l'éclairage», explique un communiqué.

La campagne met l'accent sur l'attitude à adopter en cas d'incident sous un tunnel. Trois vidéos d'une trentaine de secondes expliquent les bons gestes selon la situation à l'intérieur de l'édifice.

En cas de bouchon

Une situation qui se produit à peu près tous les matins pour de nombreux automobilistes sur le chemin du travail ou de retour à la maison. En premier lieu, suivez les indications lumineuses et quittez la voie signalée par une croix rouge pour aller vers la voie signalée par une flèche verte. Allumez les phares en entrant dans le tunnel, allumez les feux de détresse, mais aussi la radio pour écouter les messages diffusés.

Il faut bien sûr respecter les limitations de vitesse (90 km/h dans les tunnels autoroutiers, par exemple) mais aussi les distances de sécurité. N'essayez pas de faire demi-tour ou marche arrière, laissez un couloir de secours entre les voies et, si vous êtes à l'arrêt dans le tunnel, coupez le contact.

En cas d'accident ou de panne

Voilà une situation qui peut être angoissante. Tomber en panne ou avoir un accrochage au beau milieu d'un long tunnel. Premier réflexe, selon la campagne de sécurité: allumez vos feux de détresse. Garez ensuite votre véhicule le plus à droite possible et repérez la sortie de secours et les téléphones d'urgences les plus proches. Coupez le moteur, mettez le gilet de sécurité qui doit obligatoirement être dans l'habitacle, avant d'en sortir.

Rendez-vous ensuite à la borne SOS préalablement repérée et appelez le 112. Si possible, donnez les premiers soins aux éventuels blessés et mettez-vous en sécurité, sur le trottoir devant le véhicule.

En cas d'incendie dans le tunnel

Là encore, une situation périlleuse, mais pas de panique. Commencez par déclencher vos feux de détresse et tentez de conduire votre véhicule hors du tunnel. Si ce n'est pas possible, garez-vous le plus à droite possible. Coupez le contact et laissez les clés dans le véhicule.

La suite des opérations est un peu la même qu'au point précédent: enfilez votre gilet de sécurité avant de sortir de la voiture, allez à la borne SOS pour appeler le 112. Si c'est possible, éteignez le feu avec un extincteur, il y en a à intervalle régulier dans les niches de secours. Si possible, donnez les premiers soins aux éventuels blessés et sortez le plus vite possible du tunnel par une des sorties de secours.

La nouvelle campagne sera diffusée par différents canaux. Des informations sur la sécurité dans les tunnels luxembourgeois sont disponibles sur tunnel.lu.