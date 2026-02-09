Le ministère de l'Éducation nationale tente encore un nouveau concept pour les espaces sanitaires et vestiaires des lycées, pour «plus de sécurité et d'intimité».

Au Luxembourg : Des toilettes et des vestiaires d'un nouveau genre au lycée

Après l'échec de la tentative d'introduction de toilettes unisexes dans les établissements scolaires, pour lesquelles «la société n'était pas prête», selon Claude Meisch, le ministère de l'Éducation nationale revoit sa position et tente cette fois «un nouveau concept d'espaces sanitaires et de vestiaires dans les lycées» pour «plus de sécurité et plus d'intimité».

Ces lieux «constituent des zones particulièrement sensibles», écrit le ministère dans un communiqué. Chaque jour, des élèves y sont victimes de «violences, harcèlement et non-respect de l'intimité». «À cela s'ajoutent des problématiques spécifiques concernant des élèves transgenres, non binaires ou en questionnement» et leurs besoins doivent aussi «être pris en compte», rappelle le ministère.

Le nouveau concept, élaboré par les ministères de l'Éducation nationale et des Travaux publics, concerne les lycées aujourd'hui en planification et «s'inspire d'un concept architectural déjà utilisé avec succès dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et dans les pays nordiques». Dans ces pays, des études ont montré que le système apporte une amélioration du sentiment de sécurité et une réduction du harcèlement et du vandalisme, pointe le communiqué.

Dans des zones de passages fréquents et bien éclairées

Alors, concrètement, ça se présente comment? Dorénavant, les espaces sanitaires seront implantés dans des zones de passages fréquents et bien éclairées, les accès en seront clairement visibles. Des cloisons semi-transparentes seront installées entre les lavabos et le couloir. L'espace pour accéder aux cabines de toilettes individuelles se fera sans porte, pour une meilleure surveillance, «de sorte qu'un éventuel incident ne passerait pas inaperçu», anticipe le ministère. Il espère ainsi réduire le harcèlement et le temps passé aux sanitaires.

Le projet pointe aussi que les ados sont souvent très mal à l'aise dans les vestiaires et dans les toilettes, où les cabines sont ouvertes vers le sol et vers le plafond. Ainsi, les portes des cabines de toilettes iront du plafond au sol, pour plus d'intimité, et lavabos et miroirs seront intégrés dans certaines cabines. Dans les vestiaires, des cabines individuelles, avec ou sans douche, seront prévues pour les élèves qui en ressentent le besoin. Le ministère précise que «les vestiaires/douches restent séparés pour filles et garçons».

Des toilettes non genrées Le nouveau concept pour les toilettes des lycées propose des blocs sanitaires pour les filles, des blocs sanitaires pour les garçons et des blocs sanitaires «sans désignation spécifique du genre, accessibles à tous les élèves», explique le ministère. Il ambitionne «des espaces sanitaires inclusifs» et veut «éviter des discriminations spécifiques envers des élèves transgenres, non binaires ou en questionnement sur leur identité de genre».

Que penses-tu de l'idée d'aménager différemment les toilettes et vestiaires dans les écoles?

