Edenred a émis son ultime chèque-repas sur papier

Ce commerçant differdangeois n’a plus vu la couleur d’un chèque-repas Edenred en format papier depuis des mois. Et de fait, «99% de nos utilisateurs au Luxembourg sont passés au digital», souligne Olivier Bouquet, CEO d’Edenred pour la Belgique et le Luxembourg.

Le poids lourd du chèque-repas au Grand-Duché, qui se partage le marché avec Sodexo, a émis son ultime chèque-repas en format papier, fin septembre. Soit avec trois mois d’avance sur la loi, qui prévoit la digitalisation complète dès le 1er janvier 2024. Les chèques-repas papier déjà émis restent valables au-delà de cette date. «Nous avons lancé la carte et le paiement mobile en début d’année. Cela a été fluide, car nous avons l’expérience de la Belgique, où tout est digital depuis des années. Ces solutions ont eu tellement de succès que nous avons décidé d’accélérer le processus. Je crois que les clients luxembourgeois les attendaient depuis longtemps, avance le CEO. Les chèques-repas n’ont plus à être distribués aux salariés manuellement et les commerçants ne doivent plus les compter pour nous les envoyer. Le remboursement est automatique».