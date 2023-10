Au Luxembourg: Elle passe du monde de la finance à la kiné pour chiens

1 / 23 Nathalie Janssen est kinésithérapeute pour animaux, un métier complètement dédié au bien-être des chats et chiens qu’elle reçoit dans son cabinet. L'essentiel Kalle, un cairn terrier de 10 ans, est un de ses fidèles patients. L'essentiel Le canidé aux poils grisonnants s’est fait opérer des ligaments croisés, «le premier genou un an plus tôt et le 2e en juillet dernier», détaille sa maitresse Birgitte. L'essentiel

«Il connaît bien le chemin pour venir». Pas plus haut que trois pommes, Kalle, cairn terrier de 10 ans, entre en remuant la queue à son rendez-vous bihebdomadaire avec Nathalie Janssen. La Belge d’origine a lancé FitDog, un cabinet de kinésithérapie pour animaux, chiens et chats principalement, à Steinsel. Il y a 9 ans, la kinésithérapeute a quitté le monde de la banque qu'elle côtoyait depuis 15 ans pour vivre de sa passion et s’occuper de chiens comme Kalle. «C'est mon vieux chien à l'époque qui m'a donné l'envie de faire ce métier. J'ai tout quitté et je suis partie étudier deux ans en Angleterre».

Le canidé aux poils grisonnants s’est fait opérer des ligaments croisés, «le premier genou un an plus tôt et le 2e en juillet dernier», détaille la maîtresse de Kalle, Birgitte, retraitée originaire du Danemark résidant à Senningerberg. Le petit chien se rend depuis un an dans le cabinet de Steinsel. «On s’occupe de chiens qui ont été opérés, avec des problèmes orthopédiques, soucis de hanches, des fractures ou encore des problèmes neurologiques, un peu comme pour les hommes. Les animaux qui ont de l’arthrose aussi», indique Nathalie Janssen.

Un réel besoin

Plusieurs exercices s'avèrent nécessaires pour soulager Kalle. «On commence par un massage, de l’électrothérapie, un laser contre les douleurs, un jeu d’agilité et ensuite de l’hydrothérapie, durant laquelle le chien est plongé dans l’eau où il doit avancer». L’eau, qui est à 30 degrés, permet à l’animal d’avoir moins de pression sur ses articulations. «Cinq minutes dans l'eau équivalent en réalité à 15 minutes de marche», précise la Belge.

Au cours des différents ateliers, des petites friandises se révèlent constamment nécessaires pour que Kalle se laisse manipuler. «Je travaille tout en douceur sans forcer le chien. Alors on prend notre temps et on attend qu'il se concentre sur les petits gâteaux». Birgitte reconnaît que ces rendez-vous sont un «budget» mais avant tout un besoin. «Ça les vaut largement, assure la retraitée, les activités le soulagent énormément. Son comportement d'après en est révélateur».

«Une responsabilité de leur assurer une vie meilleure»

Les maîtres et maîtresses comme Birgitte en sont ravis, si bien que l'agenda de Nathalie Janssen se remplit à vue d'œil. «À la base, j'étais seule, on est désormais une équipe de quatre. Le métier commence à se faire connaître et les vétérinaires nous recommandent.»

Birgitte affirme que même si ces rendez-vous ont un coût, quand on a un chien, «on a une responsabilité de lui assurer une vie meilleure». «Les chiens sont devenus des membres de la famille à part entière, commente la kinésithérapeute. On veut faire ce qu'il y a de mieux jusqu'à leur mort et des professions comme la kinésithérapie ou autre y contribuent».

«L'essentiel» sur WhatsApp Abonne-toi à notre nouvelle chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien ou en scannant le QR Code ci-dessous et active la petite 🔔. Tu recevras un récap' de l'actu du jour, entre info et divertissement. L'essentiel FR