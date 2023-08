Au Luxembourg: En bateau pirate, plutôt qu’en «voiture dans les bouchons»

«Quand même, on va très vite sur le grand toboggan», estimait lundi Menelik du haut de ses presque 4 ans. Le garçonnet talonnait son grand frère dans l’aire de jeu au parc municipal à Luxembourg.

Récemment rénovée, elle fait un carton avec son immense bateau pirate amarré près des jeux d’eau et des balançoires. Lundi, en pleine chaleur, elle était prise d’assaut par les enfants accompagnés des services de la Ville ou de leurs parents en congés. «Une collègue m’a conseillé l’endroit», note Noella, 33 ans, la maman des deux garçons. Une belle découverte pour la frontalière belge: «Il y a suffisamment de place et de jeux pour accueillir beaucoup d’enfants sans qu’ils se disputent», apprécie-t-elle.

Siahm, 35 ans, Marie-Cécile, 30, et Adrien, 35, sont des amis, frontaliers français. «On redécouvre le Luxembourg autrement que dans les bouchons, c’est un plaisir. Les enfants profitent de l’eau sans devoir aller à la piscine. Et les adultes restent dans l’herbe à l’ombre», sourient-ils. Leurs enfants respectifs ont adoré, même si Jeanne, 7 ans, n’aurait pas été contre un manège. La fillette a écouté avec intérêt quand on l’a informée que la Schueberfouer ouvrait mercredi.