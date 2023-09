Escroc ou vraie association devant votre porte? Comment le savoir?

Dernier exemple en date mardi après-midi, à Schifflange. Une résidente a ouvert la porte à deux personnes prétendant représenter une association caritative . Sauf qu'au détour de l'échange, les deux individus se sont emparés de son portefeuille et de divers objets avant de prendre la fuite, profitant de l'absence de la dame partie leur chercher un verre d'eau.

«Si les fraudeurs ont réussi à s’introduire dans votre maison, il est souvent trop tard», rappelle la police qui demande à tous d'être vigilants. Sauf que, hasard du calendrier, certaines associations reprennent actuellement leurs campagnes de sensibilisation et de récolte de dons précisément en porte-à-porte à travers le pays. C'est le cas pour Médecins Sans Frontières (MSF), qui dépend fortement, comme les autres, de ces donations privées qui représentent «99% des dons».

«Nous n’acceptons jamais d’argent liquide»

«L'objectif des équipes de recruteurs est d'obtenir un soutien financier de la part de nouveaux donateurs (…) Nous avons besoin de garantir notre indépendance financière», explique à L'essentiel une porte-parole de MSF. Quatre personnes formées spécialement en interne, trois hommes et une femme, représenteront l'association sur le terrain ces prochains jours. «Vous les reconnaîtrez facilement, elles travaillent avec des formulaires, un badge à leur nom et un QR Code, et des gilets facilement reconnaissables», développe MSF.