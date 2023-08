«Il est déconseillé de vouloir filmer ou photographier un loup»

Une vidéo d’une quarantaine de secondes , où l’on voit un animal, que l’expertise a formellement identifié comme un loup, gambader tranquillement dans une prairie, s’arrêter, et repartir tout aussi tranquillement: la séquence a été filmée par un vidéaste anonyme, la semaine dernière, quelque part «dans l’est du Grand-Duché».

Justement, filmer ou photographier un loup, l’entreprise est-elle vraiment sans danger? «Il est déconseillé de rechercher l’animal dans ce but», coupe Marianne Jacobs, spécialiste de la chasse à l’Administration de la nature et des forêts (ANF). La même ajoute que «le loup étant une espèce intégralement protégée, il ne faut pas la déranger, et se contenter de l’admirer de loin. Le mieux est d’essayer d’éviter tout contact visuel avec l’animal. Il est impératif de ne pas essayer de l’attirer, notamment en essayant de l’appâter avec de la nourriture, ce qui est formellement interdit».

«Ne jamais s'enfuir»

Et même si Marianne Jacobs insiste sur le fait que «il est probable que l’animal ne soit déjà plus dans la région, car les loups sont très adaptables et peuvent parcourir de longues distances», une rencontre fortuite avec un tel animal n’est jamais à exclure, même si qualifiée d’«extrêmement rare». En pareil cas, le spécialiste de l’ANF insiste sur la règle n°1 à respecter: «ne jamais s’enfuir, car cela peut déclencher l’instinct de chasse du loup».