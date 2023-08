Faire des économies d'énergie même en été, c'est possible

Placer les frigos et congélateurs dans un endroit frais et aéré et non à côté d'une source de chaleur, dépoussiérer l'arrière de l'appareil pour favoriser l'évacuation de la chaleur et laisser 5 cm d'écart avec le mur. La Klima-Agence recommande de régler la température du frigo à 7 °C et du congélateur à -18 °C, pas en dessous.