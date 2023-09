Au Luxembourg: Fallait-il fermer les écoles si longtemps pendant le Covid?

Sans refaire l'histoire, rappelons que le Luxembourg a fait face comme d'autres en 2020 à des confinements et en l'occurrence à 48 jours de fermeture des écoles fondamentales, et 34 jours de fermeture des lycées. C'est moins que la moyenne des pays de l'OCDE à l'époque, respectivement 55 et 90 jours de fermeture, mais suffisant pour mettre le monde de l'enseignement face à «d'énormes efforts». Avec un peu de recul, début septembre 2023, Claude Meisch admet qu'il prendrait sans doute aujourd'hui des décisions différentes.

«À ce moment-là on ne savait pas»

«Rappelez-vous, au début, nous avons complètement fermé les écoles, mais la situation sanitaire n'a pas changé, le virus était toujours là. On ne pouvait pas s'enfermer pendant deux ans comme la Chine a pu le faire. Il aurait été possible de réouvrir plus vite mais à ce moment-là on ne savait pas», raconte le ministre. À cette époque, «les experts nous disaient que ce virus se transmettait sourtout via les écoles, mais on a constaté après des analyses et rapports scientifiques que pour le Covid ce n'était pas le cas. Oui, il y a eu des infections dans les écoles, mais ce n'était pas au même niveau que pour la grippe».