Au Luxembourg: «Grâce à l'IA, nous pouvons extraire l'or noir»

L'utilisation de l'intelligence artificielle, telle que ChatGPT, ne semble pour l'heure être familière qu'à la jeune génération. En effet, de nombreuses entreprises peinent encore à l'intégrer dans leur activité, surtout sur le Vieux Continent, comme s'accordent à le dire les représentants politiques et économiques réunis ce mercredi dans le cadre de la Conférence économique germano-luxembourgeoise à la Chambre de commerce sur le thème «Souverain et compétitif: opportunités et défis pour une sécurité des données».

L'hôte de la conférence et directeur de la Chambre de commerce de Luxembourg, Carlo Thelen, est néanmoins convaincu que «les données sont l'or noir du XXIe siècle». «Grâce à l'IA, nous pouvons désormais l'extraire», a-t-il ajouté. Or, selon lui, les entreprises, en particulier les PME, manquent de moyens financiers et de personnel pour en exploiter le potentiel et gagner ainsi en efficacité et en compétitivité. Gérard Hoffmann, PDG de Proximus, y voit un autre problème. Selon lui, la plupart des entreprises locales se méfient encore de l'IA. Le manque de connaissance technique et les incertitudes juridiques font qu'«on ne fait pas confiance aux innovations».