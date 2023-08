Au Luxembourg: «Il est urgent d'envisager une réforme du permis de conduire»

Les instructeurs militent pour une réforme du permis de conduire. AFP

Face au taux d'échec à l'examen de conduite et à un trafic automobile en constant changement, le ministre de la Mobilité, François Bausch, avait estimé récemment qu'il «faudrait peut-être réfléchir à une réforme de l'apprentissage» en auto-école. Cette idée est «une préoccupation centrale» pour l'association des instructeurs d'auto-écoles, explique le président de la fédération, Sam Hau. Pour lui, «il est impératif d'envisager une réforme de l'apprentissage du permis de conduire le plus tôt possible».

En effet, «la situation demande un changement immédiat». Pas seulement en raison du taux d'échec à l'examen qui dépasse les 50% (51,1% en 2021, 52,5% en 2022), mais aussi pour parvenir à «l'objectif vision zéro», c'est-à-dire zéro mort et zéro blessé sur nos routes, issu de la stratégie du ministère, de la sécurité routière, de l'Assurance accident et «également soutenu par notre fédération et d'autres acteurs du secteur».

Passer à 24 heures de cours

Pour les auto-écoles, la réforme passe notamment par une augmentation du nombre d'heures d'apprentissage avant de pouvoir tenter l'examen. La dernière mise à jour remonte à 1992, le nombre d'heures est alors passé de 12 à 16 heures. Depuis, «le parc de véhicules au Luxembourg a triplé, passant de 200 000 à plus de 600 000. Cette augmentation massive a rendu le trafic nettement plus dense, et par conséquent, la conduite plus exigeante pour les nouveaux conducteurs».

La fédération, qui regroupe les 41 auto-écoles du pays, propose de faire passer le nombre d'heures minimales à «24 heures pour les candidats n'ayant jamais détenu de permis de conduire». Cela permettrait à chaque candidat d'acquérir «une maîtrise adéquate de compétences de conduite et des règlements routiers». De quoi faire mal au portefeuille des apprentis automobilistes? «Notre objectif n'est pas d'augmenter les coûts de l'apprentissage», insiste Sam Hau.

Conduite accompagnée et véhicules automatiques

Il propose d'ailleurs des pistes pour alléger les coûts, comme la conduite accompagnée après l'examen théorique et 12 heures de pratique. «En 2022, le taux de réussite dans ce régime atteignait 62,9%», dit Sam Hau. Il évoque aussi «le permis sur véhicule automatique», qui «facilite la concentration sur le trafic». Les moniteurs d'auto-écoles proposent aussi toute une série de changements pour réformer le permis, allant d'une formation aux premiers secours à un congé formation pour la conduite. Cela dispenserait les candidats de certaines heures de cours. «Nombre de jeunes apprennent la conduite après une longue journée d'école», quand leurs capacités de concentration ont déjà été épuisées.

Des critères plus stricts sur les véhicules de formation, un programme d'enseignement détaillé avec des révisions des cours théoriques et pratiques, une formation des instructeurs, la création de zones dédiées à l'initiation à la conduite ou encore une révision (vers le bas) de l'âge pour obtenir le permis font aussi partie de la liste de propositions de la fédération des auto-écoles, qui a engagé des discussions avec le ministère pour les changements nécessaires.

