Au Luxembourg : Indemnités pour les apprentis revues et prime pour les encadrants

Un apprenti en première année de CCP (Certificat de capacité professionnelle) peintre-décorateur verra son indemnité passer de 537,94 euros actuellement à 1 216,68 euros. Le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch, a présenté ce lundi la revalorisation des indemnités versées aux apprentis.

Aujourd'hui, des apprentis qui auront le même diplôme à l'issue de leur formation n'ont pas la même indemnité. En plus d'être revalorisées, ces indemnités seront donc harmonisées. Le montant sera calculé sur la base d'un pourcentage du salaire social minimum non qualifié.

Une prime pour encadrer les apprentis

Pour ceux en CCP et en apprentissage transfrontalier, il augmentera au fil de la formation. Les apprentis en DAP (Diplôme d'aptitude professionnelle) et en DT (Diplôme de technicien) le verront progresser selon la réussite du projet intégré intermédiaire qui se situe en principe à mi-parcours.

Par ailleurs, afin de «valoriser l’investissement du personnel formateur dans l’accompagnement des jeunes en formation», le ministre a annoncé lundi l'introduction d'une prime annuelle de 750 euros par contrat d'apprentissage. «L’organisme de formation désignera le ou les membres du personnel bénéficiaires de cette prime, qui pourra être fractionnée en fonction de la répartition des tâches d’encadrement», a précisé le ministère dans un communiqué de presse.

Ces mesures feront l'objet d'un projet de loi qui sera déposé à la Chambre. Une fois qu'il sera voté, elles entreront «en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026», souligne le ministère.

