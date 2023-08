Au Luxembourg: Ivre, il court au milieu de la route en jetant des objets

Comme souvent, les policiers du Luxembourg ont dû calmer un certain nombre d'individus passablement ivres. Ainsi, au milieu de la nuit de jeudi à vendredi, une personne a été signalée aux autorités. L'homme, visiblement ivre, courait au milieu de la route entre Rumelange et Ottange, jetant des objets sur la chaussée. Une patrouille l'a interpellé et, vu son état, il a été placé en cellule de dégrisement.