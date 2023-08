Au Luxembourg: Ivre, il crache sur un policier et agresse le médecin

La police a été avertie samedi soir d'un homme qui se comportait de manière étrange avec les passants sur l'Esplanade de la Moselle, à Wasserbillig. Un peu plus tard, les agents ont trouvé, à la gare de la commune de l'Est, deux hommes alcoolisés. L'un d'eux crachait devant les passants en balbutiant bruyamment. Il marchait en outre sur les rails.

Les policiers ont fini par l'immobiliser et ont décidé de le placer en cellule de dégrisement. Pendant le transport en voiture de service, l'individu a continué à cracher autour de lui. Pendant l'examen médical de routine, il a craché au visage d'un agent de police et a agressé le médecin et d'autres policiers.