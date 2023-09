Ivre, il percute une voiture en stationnement puis s'en prend aux agents

La consommation excessive d'alcool a été à l'origine d'un autre fait divers, ce lundi, vers 1h45, lorsqu'une altercation a éclaté, rue des Glacis, à Luxembourg-Ville. Les agents de police ont séparé les personnes impliquées, dont un homme qui a été immobilisé. En raison de son état d'ébriété et du danger qu'il représentait pour lui-même et autrui, il a été placé en garde à vue après un examen médical, et un procès-verbal a été établi, précisent les autorités.