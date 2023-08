«J’ai découvert à la cantine que j’aimais les épinards»

«À la maison relais, on nous a servi du gâteau. Je ne savais pas qu’il y avait des épinards dedans, je pensais que le vert, c’était du colorant. J’ai découvert que j’aimais les épinards, relate Louis, 9 ans. Le cuisinier m’a donné la recette, et maintenant, on fait du gâteau aux épinards avec ma famille». Mardi midi, à la maison relais de Contern, où mange le garçon, c’était carottes, purée et saucisse, avec des fruits en dessert. Des saveurs simples et efficaces.