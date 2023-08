Au Luxembourg: Kinepolis promet «une expérience ciné sans précédent»

Des images «plus nettes et plus lumineuses», avec des «contrastes plus profonds», un son d'une «clarté et d'une profondeur saisissantes». Kinepolis annoncé l'arrivée prochaine, dans son cinéma du Kirchberg, d'une nouvelle salle de projection qui «promet de transporter les spectateurs au cœur de l'action», dit un communiqué publié ce vendredi matin.